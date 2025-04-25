Подполье сообщило о заветных целях, поражённых при «ударе возмездия» по Киеву

В результате удара по Киеву был полностью уничтожен подземный цех, в котором производились двигатели для ракет «Нептун», РСЗО и беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил РИА «Новости» координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

По его информации, вместе с производственными мощностями ликвидированы иностранные специалисты, курировавшие работу западного оборудования и высокотехнологичных станков.