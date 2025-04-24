Зеленский после ударов по Киеву пригрозил, что «у украинцев лопнет терпение»
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Владимир Зеленский выступил с заявлением после массированного удара ВС РФ по Киеву, который, по мнению военкоров, стал самым масштабным с начала СВО. По словам комика-президента, если Россия выражает готовность к переговорам, то должна прекратить огонь.
«Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, ей нужно прекращать массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев», — заявил он на брифинге в ЮАР, куда ранее прибыл вместе со своей женой.
Напомним, что минувшей ночью на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. Город сотрясли взрывы. Ещё до полуночи военкоры раскрыли, что Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр». Официального подтверждения информации пока не поступало.