Зеленский после ударов по Киеву пригрозил, что «у украинцев лопнет терпение»

Владимир Зеленский выступил с заявлением после массированного удара ВС РФ по Киеву, который, по мнению военкоров, стал самым масштабным с начала СВО. По словам комика-президента, если Россия выражает готовность к переговорам, то должна прекратить огонь.

«Если Россия заявляет, что она готова к прекращению огня, ей нужно прекращать массовые удары по Украине. Потому что терпение лопнет именно у украинцев», — заявил он на брифинге в ЮАР, куда ранее прибыл вместе со своей женой.