«Квартал оцеплен СБУ»: В подполье заявили об ударе по заводу в Киеве
Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по заводу «Антонов» в Киеве
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По заводу «Антонов» в Киеве накануне был нанесён удар. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. По его словам, после прилётов в район, где находится предприятие, квартал был оцеплен силами СБУ.
«Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилётов закрыты», — заявил подпольщик.
Лебедев добавил, что на дорогах появились мобильные блокпосты. Пропускают только тех, кто живёт или работает в этом районе Киева.
Завод «Антонов» является дочерним предприятием Укроборонпрома, ещё в прошлом году сообщалось, что предприятие начало активно производить беспилотники.
Напомним, что в ночь на 24 апреля на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. По данным военкоров, Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр».