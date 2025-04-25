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Опубликовано 25 апреля 2025, 12:01

«Квартал оцеплен СБУ»: В подполье заявили об ударе по заводу в Киеве

Подпольщик Лебедев: ВС РФ ударили по заводу «Антонов» в Киеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Serhii Yushkov

По заводу «Антонов» в Киеве накануне был нанесён удар. Об этом рассказал координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев в своём телеграм-канале. По его словам, после прилётов в район, где находится предприятие, квартал был оцеплен силами СБУ.

«Скорые пропускали только военные или реанимационные машины с иностранными медиками. Несколько станций метро в районах прилётов закрыты», — заявил подпольщик.

Лебедев добавил, что на дорогах появились мобильные блокпосты. Пропускают только тех, кто живёт или работает в этом районе Киева.

Завод «Антонов» является дочерним предприятием Укроборонпрома, ещё в прошлом году сообщалось, что предприятие начало активно производить беспилотники.

Напомним, что в ночь на 24 апреля на Киев обрушился мощный комбинированный удар российских войск, нацеленный на военные объекты. По данным военкоров, Черноморский флот выпустил по украинским целям крылатые ракеты «Калибр».

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Алиса Хуссаин
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