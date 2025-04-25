Атака Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область нужна Владимиру Зеленскому, чтобы доказать Западу дееспособность армии. Такое мнение выразил советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, подполковник Олег Иванников.

«Зеленский пытается доказать западным хозяевам дееспособность своего режима и армии, и не находит ничего лучшего, как послать солдат в безумный террористический набег на территорию Белгородской области. Это нужно ему и для того, чтобы компенсировать свое поражение на Курщине», — пояснил специалист в беседе с aif.ru.

Эксперт добавил, что главе киевского режима совершенно всё равно на потери ВСУ. Бывший комик руководствуется только личными соображениями. По его словам, любая попытка проникнуть на Белгородчину влечёт за собой катастрофические потери в рядах армии, и не имеет никакого военного смысла. Тем не менее Зеленский пытается удержаться у власти, а также показать, что ВСУ ещё могут сопротивляться и наносить удары, отметил Иванников.