Поможет и маме, и малышу: В ГД поддержали программу послеродового восстановления россиянок

«Уверен, что такое комплексное медицинское наблюдение положительно скажется как на состоянии здоровья самой женщины, так и на развитии малыша. Благодарю Ирину Владимировну за внимание к столь значимому вопросу. Вместе с тем подчеркну, что решение о введении данной программы в рамках ОМС принимается Правительством Российской Федерации, в частности Министерством здравоохранения», — отметил парламентарий.