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Регион
Опубликовано 25 апреля 2025, 18:13

Поможет и маме, и малышу: В ГД поддержали программу послеродового восстановления россиянок

Депутат Леонов поддержал идею о программе послеродового восстановления женщин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов поддержал предложение о дополнении системы обязательного медицинского страхования программой реабилитации женщин после родов.

«Уверен, что такое комплексное медицинское наблюдение положительно скажется как на состоянии здоровья самой женщины, так и на развитии малыша. Благодарю Ирину Владимировну за внимание к столь значимому вопросу. Вместе с тем подчеркну, что решение о введении данной программы в рамках ОМС принимается Правительством Российской Федерации, в частности Министерством здравоохранения», — отметил парламентарий.

«Хорошая идея»: В ГД поддержали программу послеродового восстановления женщин
«Хорошая идея»: В ГД поддержали программу послеродового восстановления женщин

Напомним, омбудсмен Ирина Волынец инициировала разработку и внедрение специальной программы, направленной на всестороннюю поддержку женщин в послеродовом периоде. Она будет включать в себя следующие компонентны: наблюдение у гинеколога и ряда других врачей, лечебное питание, помощь психолога и реабилитационные процедуры.


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Ольга Годуненко
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