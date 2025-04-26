«Приходится держать руку на пульсе»: Алаудинов рассказал об обстановке в приграничных регионах
Алаудинов: ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону ВС РФ в приграничье
Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank
Украинские войска продолжают атаковать позиции российской группировки «Север» в Белгородской и Курской областях, стремясь прорвать их оборону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.
«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> всё время пытается вклиниться на других участках. Всё время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
А ранее в Сумской области российские войска поразили командный пункт украинской 47-й ОМБр, ранее замеченной в боевых действиях в Курской области. По данным силовых ведомств, группировка «Север» использовала ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М» для нанесения удара.