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Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 07:12

«Приходится держать руку на пульсе»: Алаудинов рассказал об обстановке в приграничных регионах

Алаудинов: ВСУ не оставляют попыток прорвать оборону ВС РФ в приграничье

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Военнослужащие. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Украинские войска продолжают атаковать позиции российской группировки «Север» в Белгородской и Курской областях, стремясь прорвать их оборону. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> всё время пытается вклиниться на других участках. Всё время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

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А ранее в Сумской области российские войска поразили командный пункт украинской 47-й ОМБр, ранее замеченной в боевых действиях в Курской области. По данным силовых ведомств, группировка «Север» использовала ракетный комплекс «Искандер» и РСЗО «Торнадо-М» для нанесения удара.

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Мария Любицкая
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