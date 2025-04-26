«Приходится держать руку на пульсе»: Алаудинов рассказал об обстановке в приграничных регионах

«В Курской и Белгородской областях обстановка контролируемая, но сложная, конечно. Противник <…> всё время пытается вклиниться на других участках. Всё время приходится держать руку на пульсе для того, чтобы обстановка оставалась под контролем», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.