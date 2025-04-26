ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства, воевавшего за Россию
NBC News: ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора Глосса на СВО
Майкл Глосс. Обложка © «Страна.ua»
Центральное разведывательное управление США официально подтвердило гибель Майкла Глосса, являвшегося сыном одного из руководителей ЦРУ. Об этом сообщает телеканал NBC News.
Глосс умер весной прошлого года. По информации одного источника телеканала, он служил в ВС РФ, но ЦРУ не подтверждает, за какую сторону воевал американец.
«ЦРУ считает смерть Майкла частным делом семьи Глосс, а не вопросом национальной безопасности», — заявил представитель американского ведомства.
При этом отец американца Ларри Глосс сообщил The Washington Post, что его сын погиб в ДНР, воюя на стороне России. По словам мужчины, для семьи это стало шоком, так как они не знали о его связях с российскими вооружёнными силами. Свидетельство о смерти, выданное в РФ, датировано 4 апреля 2024 года. Останки погибшего американца были переданы семье, его похоронили в декабре.
Напомним, ранее появилась информация, что в ходе боёв на территории ДНР погиб американский военный. Вскоре выяснилось, что им является Майкл Глосс, сын замдиректора ЦРУ. Он воевал на стороне России в составе полка ВДВ.