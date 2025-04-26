ЦРУ подтвердило гибель сына замдиректора ведомства, воевавшего за Россию

Глосс умер весной прошлого года. По информации одного источника телеканала, он служил в ВС РФ, но ЦРУ не подтверждает, за какую сторону воевал американец.

При этом отец американца Ларри Глосс сообщил The Washington Post, что его сын погиб в ДНР, воюя на стороне России. По словам мужчины, для семьи это стало шоком, так как они не знали о его связях с российскими вооружёнными силами. Свидетельство о смерти, выданное в РФ, датировано 4 апреля 2024 года. Останки погибшего американца были переданы семье, его похоронили в декабре.

