Пожилой житель Макеевки пострадал при взрыве украинского боеприпаса
Скорая помощь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF
В Макеевке в результате взрыва пострадал пожилой горожанин. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, инцидент произошёл 26 апреля в Кировском районе. Мужчина 1960 года рождения получил травмы из-за детонации взрывоопасного предмета. Раненому была оперативно оказана медицинская помощь.
Также чиновник сообщил о новых разрушениях в других районах ДНР. В Никитовском районе Горловки в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск оказалась повреждена линия электропередачи. По информации властей, за сутки ВСУ около десяти раз открывали огонь по территории республики, используя артиллерию калибра 155 миллиметров.
Ранее стало известно, что российские военные достигли заметных успехов на Константиновском направлении. Как сообщал Пушилин, силы ВС РФ смогли продвинуться на широком участке фронта, укрепив свои позиции западнее Александрополя и Пантелеймоновки.