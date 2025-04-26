Пожилой житель Макеевки пострадал при взрыве украинского боеприпаса

В Макеевке в результате взрыва пострадал пожилой горожанин. Как сообщил глава ДНР Денис Пушилин, инцидент произошёл 26 апреля в Кировском районе. Мужчина 1960 года рождения получил травмы из-за детонации взрывоопасного предмета. Раненому была оперативно оказана медицинская помощь.

Также чиновник сообщил о новых разрушениях в других районах ДНР. В Никитовском районе Горловки в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинских войск оказалась повреждена линия электропередачи. По информации властей, за сутки ВСУ около десяти раз открывали огонь по территории республики, используя артиллерию калибра 155 миллиметров.