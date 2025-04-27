Российские бойцы «разобрали» из танка цех по сборке ударных дронов в ДНР

Российские штурмовики из состава 51-й армии обнаружили в Дзержинске (ДНР) цех по сборке дронов-камикадзе, который находился на одной из позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА «Новости».

«Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то семь-восемь килограммов, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально это всё рассмотреть, эту комнату «разобрали» с танка быстро», — рассказал боец с позывным Каскад.

По словам штурмовика, также на базе ВСУ были найдены значительные запасы воды, еды и военной формы.