ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 26 апреля 2025, 23:15
7993

Российские бойцы «разобрали» из танка цех по сборке ударных дронов в ДНР

Российские штурмовики обнаружили цех ВСУ по сборке FPV-дронов в ДНР

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Российские штурмовики из состава 51-й армии обнаружили в Дзержинске (ДНР) цех по сборке дронов-камикадзе, который находился на одной из позиций Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом пишет РИА «Новости».

«Кустарный цех, собирали прямо там, снаряжали и, видимо, оттуда же и летали. Большие FPV, с нагрузкой где-то семь-восемь килограммов, потому что винты здоровые. Единственное, что мы не успели, — нормально это всё рассмотреть, эту комнату «разобрали» с танка быстро», — рассказал боец с позывным Каскад.

По словам штурмовика, также на базе ВСУ были найдены значительные запасы воды, еды и военной формы.

Одна кнопка и ты его видишь: В Армию России поступили высокотехнологичные детекторы дронов
Одна кнопка и ты его видишь: В Армию России поступили высокотехнологичные детекторы дронов

А ранее снайперы группировки «Восток» в ночных условиях вывели из строя украинский беспилотник «Баба-Яга». Как рассказал командир подразделения, два стрелка перед наступлением темноты регулярно занимают позиции и под тепловизионными одеялами начинают отрабатывать по БПЛА.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar