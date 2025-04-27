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Опубликовано 27 апреля 2025, 05:56

Командир ВС РФ заявил о наёмниках из Португалии, которые воевали за ВСУ в ДНР

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Green Elk

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Green Elk

Португальские наймиты воевали на стороне ВСУ в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил в беседе с РИА «Новости» командующий 60-м отдельным мотострелковым батальоном ВС РФ с позывным Миф.

«В основном это были португальцы, потому что в некоторых моментах мы их слушали, знали, слышали речь, находили шеврон», — сказал военнослужащий.

Примечательно, что наёмников из других стран там не замечали — были только португальские. Понять, откуда приехали на Украину эти наймиты, помогли солдатам перехваченные радиопереговоры.

«Мы проводим анализ, мы работаем с союзником, который слева-справа действует. И у ребят такие же случаи были», — добавил Миф.

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Ранее в Курской области российские военнослужащие перехватили переговоры между иностранными наёмниками ВСУ, которые говорили на испанском языке. Перед этим в эфире украинские бойцы обсуждали удары ВС РФ по их позициям, а затем в обсуждение включились испанцы.

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Владимир Озеров
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