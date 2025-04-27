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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 08:46
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Лейтенант Пироженко спас свой отряд во время атаки ВСУ, рискуя своей жизнью

МО РФ: Лейтенант Пироженко спас товарищей от обстрела, рискуя собственной жизнью

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ira.foto.2024

Лейтенант Никита Пироженко, рискуя собственной жизнью, сумел эвакуировать своих подчинённых из-под огня артиллерии ВСУ, избежав потерь. Его подразделение обеспечивало связь, когда позиции подверглись интенсивному обстрелу, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на опасность для своей жизни Никита, умело управляя личным составом, эвакуировал подчинённых в заранее подготовленные блиндажи, тем самым, не допустив потерь среди подчинённых», — рассказали в военном ведомстве.

Сразу после обстрела Пироженко оперативно организовал ремонт повреждённой аппаратуры и восстановил связь. В Минобороны подчеркнули, что благодаря его действиям командование смогло оперативно координировать наступление российских войск, что, в свою очередь, способствовало успешному выполнению боевой задачи.

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Ранее Life.ru рассказал, что трое российских разведчиков из группировки «Днепр» сумели гранатами отразить нападение отряда украинского спецназа. Инцидент произошёл в районе Пятихаток Запорожской области, где военные ВС РФ предотвратили попытку атаки ВСУ. По информации, украинские бойцы открыли огонь в ответ на предложение сдаться, что вынудило российских разведчиков применить оружие.

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Наталья Афонина
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