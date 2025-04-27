Лейтенант Пироженко спас свой отряд во время атаки ВСУ, рискуя своей жизнью

Лейтенант Никита Пироженко, рискуя собственной жизнью, сумел эвакуировать своих подчинённых из-под огня артиллерии ВСУ, избежав потерь. Его подразделение обеспечивало связь, когда позиции подверглись интенсивному обстрелу, сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Несмотря на опасность для своей жизни Никита, умело управляя личным составом, эвакуировал подчинённых в заранее подготовленные блиндажи, тем самым, не допустив потерь среди подчинённых», — рассказали в военном ведомстве.

Сразу после обстрела Пироженко оперативно организовал ремонт повреждённой аппаратуры и восстановил связь. В Минобороны подчеркнули, что благодаря его действиям командование смогло оперативно координировать наступление российских войск, что, в свою очередь, способствовало успешному выполнению боевой задачи.