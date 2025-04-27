Командование украинской армии направляет своих бойцов на позиции на Сумском направлении, но при этом сразу вносит их имена в списки пропавших без вести. Об этом рассказали в российских силовых структурах, подчеркнув, что украинские семьи просят помощи в розыске своих близких через чат-боты обратной связи силовых ведомств РФ.

«Сегодня большинство украинских военнослужащих записываются [командованием из-за больших потерь] в списки пропавших без вести практически сразу же после отправления на позиции [на Сумском направлении]. Попытки родственников добиться хоть какой-то правды о судьбе близкого им человека зачастую вызывают откровенно хамскую реакцию у представителей бригады», — пояснил собеседник ТАСС.

Он добавил, что украинские семьи постоянно рассказывают о бесчеловечном отношении начальников ВСУ к подчинённым. Зачастую мужчин на Украине хватают на улице и, несмотря на наличие заболеваний, отправляют на фронт без всякой подготовки. По словам родственников, такие солдаты сразу перестают выходить на связь и попадают в списки пропавших без вести. Также в ВСУ процветают поборы, избиения со стороны командования, нарушения прав.