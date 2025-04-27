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Опубликовано 27 апреля 2025, 07:55

Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по рынку в Горловке

Мэр Приходько: Пять мирных жителей ранены в ходе обстрела ВСУ рынка в Горловке

Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК

Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК

В результате атаки украинских Вооружённых сил по Горловке Донецкой Народной Республики ранены пять мирных жителей. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.

Градоначальник также опубликовал фотографии разрушенного рынка жилого массива «Комсомолец», где всё теперь завалено обломками и хламом.

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Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что во время удара украинских войск по по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Они скончались ещё до приезда скорой помощи.

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Владимир Озеров
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