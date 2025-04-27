Опубликованы кадры последствий удара ВСУ по рынку в Горловке
Мэр Приходько: Пять мирных жителей ранены в ходе обстрела ВСУ рынка в Горловке
Последствия удара ВСУ. Фото © Telegram / Приходько РИК
В результате атаки украинских Вооружённых сил по Горловке Донецкой Народной Республики ранены пять мирных жителей. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Градоначальник также опубликовал фотографии разрушенного рынка жилого массива «Комсомолец», где всё теперь завалено обломками и хламом.
Ранее губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что во время удара украинских войск по по участку дороги Косилово — Почаево в Грайворонском округе погибли два мирных жителя. Они скончались ещё до приезда скорой помощи.