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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 03:31
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Элита ВСУ в нокдауне — Поддубный об итогах курской авантюры Киева

Поддубный: ВС РФ отправили в нокдаун самую боеспособную часть ВСУ на Курщине

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Боец ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stasia04

Наиболее боеспособные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически выведены из строя в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что наиболее подготовленные соединения ВСУ были уничтожены и в настоящее время восстанавливают силы. При этом Поддубный подчеркнул, что поставки западной техники Киеву не безграничны, а главное достижение в настоящий момент — полное освобождение Курской области от вражеских формирований.

«Самое главное, что в Курской области больше нет врага. Вот что главное», — заключил он.

Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ
Появилось видео работы ВС РФ в последнем курском селе, освобождённом от ВСУ

О полном освобождении Курской области от сил противника стало известно 26 апреля. Кремль опубликовал видеозапись доклада президенту Владимиру Путину об успешном завершении операции. Глава государства поблагодарил военнослужащих за эффективную работу и разгром украинских войск в регионе.

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Антон Голыбин
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