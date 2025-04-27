Наиболее боеспособные подразделения Вооружённых сил Украины (ВСУ) фактически выведены из строя в ходе операции по освобождению Курской области. Об этом РИА «Новости» сообщил герой России, военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный.

«То, что наша операция по разгрому группировки противника большую и, наверное, самую боеспособную часть украинской армии отправила в нокдаун, это правда», — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что наиболее подготовленные соединения ВСУ были уничтожены и в настоящее время восстанавливают силы. При этом Поддубный подчеркнул, что поставки западной техники Киеву не безграничны, а главное достижение в настоящий момент — полное освобождение Курской области от вражеских формирований.