Врио командира бригады морпехов доложил Путину об обстановке в Курской области

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в скором времени леса на границе Курской и Сумской области будут полностью зачищена от остатков ВСУ. По его словам, одиночные и разрозненные подразделения будут ликвидированы со дня на день.

Доклад показали в репортаже Первого канала. Офицер отчитался верховному главнокомандующему о том, что к настоящему моменту ВС РФ установили контроль над селом Горналь, закрепившись на его улицах. Теперь солдаты ведут поиск украинских боевиков, затаившихся в лесах.