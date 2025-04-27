Врио командира бригады морпехов доложил Путину об обстановке в Курской области
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Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морских пехотинцев сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что в скором времени леса на границе Курской и Сумской области будут полностью зачищена от остатков ВСУ. По его словам, одиночные и разрозненные подразделения будут ликвидированы со дня на день.
Доклад показали в репортаже Первого канала. Офицер отчитался верховному главнокомандующему о том, что к настоящему моменту ВС РФ установили контроль над селом Горналь, закрепившись на его улицах. Теперь солдаты ведут поиск украинских боевиков, затаившихся в лесах.
«Населённый пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населённого пункта Горналь, а также от населённого пункта Гуево. В ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены», — доложил врио командира 810-й бригады.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска водрузили флаг в селе Горналь, которое оставалось единственным населённым пунктом в Курской области, откуда ещё не выгнали украинских боевиков. Начальник Генштаба Герасимов отметил, что оборона ВСУ в регионе посыпалась после операции «Поток».