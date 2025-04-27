Дрон снял, чем кончилась попытка пленного бойца ВСУ отнять оружие у российского военного
Дрон снял, как пленный солдат ВСУ попытался отнять оружие у российских бойцов
В Сети появилось видео неудачной попытки сдачи в плен украинского солдата, закончившейся его гибелью. Боец ВСУ намеренно сдаётся российским военнослужащим, кладёт оружие на землю, снимает шлем и передаёт его одному из наших парней. Однако затем неожиданно пытается атаковать его, очевидно, полагая, что тот потерял бдительность, сообщает издание «Военное дело».
Пленный украинец попытался отнять оружие у солдата РФ. Видео © Военное дело
Украинец бросается вперёд и пытается выхватить автомат у российского бойца. Однако, рядом находился второй солдат ВС РФ, который контролировал ситуацию. Прежде чем завязалась полноценная борьба, он открыл огонь по нападавшему, а затем обстрелял и его сослуживцев, попытавшихся прийти тому на помощь.
В конце ролика видно, как с убитого украинского солдата снимают бронежилет.
Ранее Life.ru показал видео, как Российская армия разгромила зенитную пушку ВСУ АЗП-57, известную как «Адская молотилка». Орудие нашёл оператор БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» в ходе патрулирования приграничной территории Харьковской области. Пушка была замаскирована возле лесополосы.