Дрон снял, чем кончилась попытка пленного бойца ВСУ отнять оружие у российского военного

В Сети появилось видео неудачной попытки сдачи в плен украинского солдата, закончившейся его гибелью. Боец ВСУ намеренно сдаётся российским военнослужащим, кладёт оружие на землю, снимает шлем и передаёт его одному из наших парней. Однако затем неожиданно пытается атаковать его, очевидно, полагая, что тот потерял бдительность, сообщает издание «Военное дело».

Пленный украинец попытался отнять оружие у солдата РФ. Видео © Военное дело

Украинец бросается вперёд и пытается выхватить автомат у российского бойца. Однако, рядом находился второй солдат ВС РФ, который контролировал ситуацию. Прежде чем завязалась полноценная борьба, он открыл огонь по нападавшему, а затем обстрелял и его сослуживцев, попытавшихся прийти тому на помощь.

В конце ролика видно, как с убитого украинского солдата снимают бронежилет.