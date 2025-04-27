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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 10:27
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Смертоносный русский «квартет» разнёс склады с HIMARS и логова ВСУ в 168 районах Украины

ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ и уничтожили склады с HIMARS

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»

Российская авиация и артиллерия за минувшие сутки ударили по военным аэродромам ВСУ и уничижили склады боеприпасов, в том числе для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — доложили в МО.

Смертоносный русский «квартет» за сутки сокрушил пункты временной дислокации украинских военных в 168 районах на Украине.

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Ранее Life.ru показал видео, как Российская армия разгромила зенитную пушку ВСУ АЗП-57, известную как «Адская молотилка». Орудие нашёл оператор БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» в ходе патрулирования приграничной территории Харьковской области. Пушка была замаскирована возле лесополосы.

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Андрей Бражников
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