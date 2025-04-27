Смертоносный русский «квартет» разнёс склады с HIMARS и логова ВСУ в 168 районах Украины

Российская авиация и артиллерия за минувшие сутки ударили по военным аэродромам ВСУ и уничижили склады боеприпасов, в том числе для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — доложили в МО.

Смертоносный русский «квартет» за сутки сокрушил пункты временной дислокации украинских военных в 168 районах на Украине.