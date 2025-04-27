Смертоносный русский «квартет» разнёс склады с HIMARS и логова ВСУ в 168 районах Украины
ВС России ударили по военным аэродромам ВСУ и уничтожили склады с HIMARS
Российский истребитель Су-57. Фото © Пресс-служба «ПАО «ОАК»
Российская авиация и артиллерия за минувшие сутки ударили по военным аэродромам ВСУ и уничижили склады боеприпасов, в том числе для американских систем залпового огня HIMARS. Об этом сказано в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, цеху по сборке БПЛА, складам боеприпасов, в том числе с реактивными снарядами для системы залпового огня HIMARS производства США», — доложили в МО.
Смертоносный русский «квартет» за сутки сокрушил пункты временной дислокации украинских военных в 168 районах на Украине.
Ранее Life.ru показал видео, как Российская армия разгромила зенитную пушку ВСУ АЗП-57, известную как «Адская молотилка». Орудие нашёл оператор БПЛА 6-й армии группировки войск «Север» в ходе патрулирования приграничной территории Харьковской области. Пушка была замаскирована возле лесополосы.