В их группе один из бойцов взял в плен четырёх полицейских стрелков, призванных по мобилизации. Эти пленные находились на позиции вместе с российскими военными, однако вывести их в тыл не представлялось возможным, и украинские пленные не могли сообщить своим о своём положении. В результате разведывательный дрон ВСУ продолжал регулярно сбрасывать на позиции припасы, считая, что здесь находятся украинские подразделения, благодаря чему российские военные были обеспечены едой, водой и сигаретами. Штурмовик отметил, что снабжение бесперебойно поступало им, и российские войска продолжали вести боевые действия, получая через дроны даже шоколад.