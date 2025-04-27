ВСУ по ошибке снабжали ВС РФ сигаретами и шоколадом
Беспилотники ВСУ после утраты позиций по ошибке доставляли продовольствие ВС РФ
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Штурмовик Российской армии с позывным Каскад рассказал РИА «Новости», что украинский дрон «Баба-Яга» по ошибке снабжал припасами российских военнослужащих, которые захватили позиции противника в районе Дзержинска (Торецка) в ДНР.
В их группе один из бойцов взял в плен четырёх полицейских стрелков, призванных по мобилизации. Эти пленные находились на позиции вместе с российскими военными, однако вывести их в тыл не представлялось возможным, и украинские пленные не могли сообщить своим о своём положении. В результате разведывательный дрон ВСУ продолжал регулярно сбрасывать на позиции припасы, считая, что здесь находятся украинские подразделения, благодаря чему российские военные были обеспечены едой, водой и сигаретами. Штурмовик отметил, что снабжение бесперебойно поступало им, и российские войска продолжали вести боевые действия, получая через дроны даже шоколад.
Ранее Life.ru рассказывал, что во время спецоперации произошёл необычный случай: украинский пленный спас российских солдат от удара дрона-камикадзе ВСУ. По словам бойца с позывным Повар из 242-го гвардейского мотострелкового полка, при эвакуации украинских военнопленных один из них с помощью противодронового ружья сбил беспилотник, который был направлен на группу.