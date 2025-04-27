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Регион
Опубликовано 27 апреля 2025, 13:47
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ВСУ по ошибке снабжали ВС РФ сигаретами и шоколадом

Беспилотники ВСУ после утраты позиций по ошибке доставляли продовольствие ВС РФ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / WorldStockStudio

Штурмовик Российской армии с позывным Каскад рассказал РИА «Новости», что украинский дрон «Баба-Яга» по ошибке снабжал припасами российских военнослужащих, которые захватили позиции противника в районе Дзержинска (Торецка) в ДНР.

В их группе один из бойцов взял в плен четырёх полицейских стрелков, призванных по мобилизации. Эти пленные находились на позиции вместе с российскими военными, однако вывести их в тыл не представлялось возможным, и украинские пленные не могли сообщить своим о своём положении. В результате разведывательный дрон ВСУ продолжал регулярно сбрасывать на позиции припасы, считая, что здесь находятся украинские подразделения, благодаря чему российские военные были обеспечены едой, водой и сигаретами. Штурмовик отметил, что снабжение бесперебойно поступало им, и российские войска продолжали вести боевые действия, получая через дроны даже шоколад.

Дрон снял, чем кончилась попытка пленного бойца ВСУ отнять оружие у российского военного
Дрон снял, чем кончилась попытка пленного бойца ВСУ отнять оружие у российского военного

Ранее Life.ru рассказывал, что во время спецоперации произошёл необычный случай: украинский пленный спас российских солдат от удара дрона-камикадзе ВСУ. По словам бойца с позывным Повар из 242-го гвардейского мотострелкового полка, при эвакуации украинских военнопленных один из них с помощью противодронового ружья сбил беспилотник, который был направлен на группу.

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Александра Мышляева
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