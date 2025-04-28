«Кашель, трудно дышать‎»: Российский военный рассказал о сбросе химбомб с дронов ВСУ

«Баба-Яга» скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она ( бутылка — прим. Life.ru ) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — поделился он.

Военнослужащий пояснил, что от ядов становится трудно дышать, начинается кашель, и после такой атаки приходится долго ждать, пока газ выветрится из блиндажей ВС РФ. Вайс вспомнил, как с товарищами не мог долго выбраться на свежий воздух, дроны ВСУ кружили и ждали, что российские солдаты начнут выползать подышать и тогда их можно было бы добить. По словам Вайса, ситуацию спасло то, что удалось оперативно доложить командованию о применении противником газа, на помощь бойцам выслали подкрепление.