«Кашель, трудно дышать»: Российский военный рассказал о сбросе химбомб с дронов ВСУ
Боец РФ Вайс сообщил, что ВСУ сбрасывают с дронов самодельные химбомбы в ДНР
ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Украинские военные используют самодельный химический газ против российских бойцов на Красноармейском направлении. Начинённые ядовитыми веществами бутылки сбрасываются с вражеских дронов. Об этом рассказал РИА «Новости» солдат 60-го ОМСБ 51-й армии с позывным Вайс.
«Баба-Яга» скинула пятилитровую бутылку, и в ней была палка. Она (бутылка — прим. Life.ru) приземляется, эта палка пробивает бутылку, и какое-то отравляющее вещество выпадает. Почувствовался резкий запах такой ацетона», — поделился он.
Военнослужащий пояснил, что от ядов становится трудно дышать, начинается кашель, и после такой атаки приходится долго ждать, пока газ выветрится из блиндажей ВС РФ. Вайс вспомнил, как с товарищами не мог долго выбраться на свежий воздух, дроны ВСУ кружили и ждали, что российские солдаты начнут выползать подышать и тогда их можно было бы добить. По словам Вайса, ситуацию спасло то, что удалось оперативно доложить командованию о применении противником газа, на помощь бойцам выслали подкрепление.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины, отступая из Курской области, установили мины с устройствами, затрудняющими их извлечение. Сделано это было для того, чтобы осложнить работу российских сапёров.