Даванков после майских продолжит «войну» с Мизулиной из-за растраты ₽200 млн

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен продолжить противостояние с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, но только после майских праздников. Парламентарий обвиняет чиновницу в растрате бюджетных денег и отказываться от обвинений не собирается. Об этом он рассказал журналист кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Владислав Даванков ответил на вопрос про Екатерину Мизулину. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Буду проверять уже после «майских». Не будем гадать, просто подождём конца праздников. Что значит «мировая»? Это работа депутата, проверять деятельность в том или ином виде», — ответил Даванков на вопрос о возможности пойти на «мировую« с Мизулиной и поставить точку в конфликте.