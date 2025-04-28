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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 12:20

Даванков после майских продолжит «войну» с Мизулиной из-за растраты ₽200 млн

Екатерина Мизулина и Владислав Даванков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Сергей Булкин

Екатерина Мизулина и Владислав Даванков. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко, Сергей Булкин

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков намерен продолжить противостояние с главой Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатериной Мизулиной, но только после майских праздников. Парламентарий обвиняет чиновницу в растрате бюджетных денег и отказываться от обвинений не собирается. Об этом он рассказал журналист кремлёвского пула Александру Юнашеву.

Владислав Даванков ответил на вопрос про Екатерину Мизулину. Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Буду проверять уже после «майских». Не будем гадать, просто подождём конца праздников. Что значит «мировая»? Это работа депутата, проверять деятельность в том или ином виде», — ответил Даванков на вопрос о возможности пойти на «мировую« с Мизулиной и поставить точку в конфликте.

Как писал Life.ru, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков потребовал от главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной прозрачного отчёта о том, куда ушли бюджетные 200 миллионов рублей. По словам политика, средства получила в 2024 году организация Мизулиной «Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям», однако нет понимания, на что финансы потрачены.

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Александр Юнашев
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