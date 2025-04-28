«Дети не должны воспитывать детей»: В Госдуме выступили против поощрения беременных школьниц

Нельзя улучшать демографию страны за счёт беременных школьниц, заявила депутат Госдумы Нина Останина, комментируя идею ввести для них бесплатное обучение в колледжах. Парламентарий жёстко раскритиковала данную инициативу, подчеркнув, что «дети не должны воспитывать детей».

«Я не знаю, о чём думал инициатор этого сомнительного документа. Хорошо, что эта общественная организация не является субъектом законодательной инициативы», — высказала недовольство собеседница 360.ru.

Останина также обратила внимание, что это не первая инициатива, якобы направленная на улучшение демографической ситуации в России. Она уверена, что на самом деле подобные предложения противоречат традиционным духовным, нравственным и особенно семейным ценностям нашей страны.

Депутат напомнила, что согласно законодательству, дети — это лица до 18 лет, и на них распространяются все меры государственной поддержки до достижения совершеннолетия. Вступить в брак в России можно только с 18 лет, однако в исключительных случаях разрешается с 16 лет.