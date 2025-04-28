Военкор оценил работу спецслужб «на твёрдую пятёрочку» из-за бойцов КНДР в Курской области

Военный корреспондент Дмитрий Стешин обратил внимание на важную деталь, комментируя участие северокорейских бойцов в освобождении приграничных районов Курской области. В своем Telegram-канале он отметил, что спецслужбам удалось мастерски сохранить в тайне присутствие военнослужащих КНДР на передовой, что, по его мнению, свидетельствует о высоком уровне работы.

Стешин подчеркнул, что в информационном пространстве не появилось ни одного фото или видео с северокорейскими военными — в Сети царила полная тишина. Несмотря на слухи на Западе, серьезных доказательств участия КНДР найдено не было. По словам военкора, такую скрытность обеспечила железная дисциплина северокорейских солдат, у которых, в отличие от ВСУ, нет привычки выкладывать фото и видео в соцсети ради самопиара.