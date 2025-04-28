В МИД объяснили, почему Россия объявила перемирие в дни 80-летия Победы
Мирошник: Россия решением о перемирии на 9 Мая посылает странам важный сигнал
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Россия посылает важный сигнал, вводя перемирие в зоне спецоперации (СВО) в дни празднования 80-летия Победы. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, Москва показывает конструктивный подход к решению конфликта и указывает при этом на недоговороспособность Киева.
«Мы прекрасно понимаем, что наш противник – это интерфейс, который зависит от внешнего снабжения и поддержки. Договороспособность и умение исполнять взятые на себя обязательства – на сегодняшний день очень важный фактор, который демонстрирует Россия такого рода действиями. Таким образом мы показываем остальным странам, кого нужно дожимать по вопросам принуждения к миру и от кого зависит продолжение кровопролития», – указал дипломат в беседе с «Абзацем».
Мирошник дополнил, что государства, которые не стали активными сторонами кризиса, точно отметят мирные инициативы России. По словам посла, именно такие решения лягут в основу урегулирования конфликта на Украине. При этом Москва не исключает, что ВСУ попытаются сорвать перемирие, устроить кровавую провокацию и обвинить в этом ВС России.
«Я не взялся бы гарантировать, что Украина не предпримет провокационные действия на своей территории, в приграничье, на территориях третьих государств... Получив кровавую картинку, они смогут транслировать её на Запад. Учитывая, что это может происходить на их территории, это практически невозможно проверить, а значит, Киев может напропалую врать», – резюмировал Мирошник.
Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин объявил о перемирии в период празднования 80-летия Победы, с 00:00 7 мая по 00:00 11 мая. В этот период Россия приостанавливает все боевые действия в зоне СВО. Российский лидер призвал Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня. На Украине тем временем увидели тактическую игру в словах Путина касаемо перемирия.