Россия посылает важный сигнал, вводя перемирие в зоне спецоперации (СВО) в дни празднования 80-летия Победы. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. По его словам, Москва показывает конструктивный подход к решению конфликта и указывает при этом на недоговороспособность Киева.

Мирошник дополнил, что государства, которые не стали активными сторонами кризиса, точно отметят мирные инициативы России. По словам посла, именно такие решения лягут в основу урегулирования конфликта на Украине. При этом Москва не исключает, что ВСУ попытаются сорвать перемирие, устроить кровавую провокацию и обвинить в этом ВС России.