Песков: РФ и США общаются, в том числе о перемирии в дни 80-летия Победы

Россия и Соединённые Штаты продолжают обмениваться информацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, уведомляла ли Москва Вашингтон о планах по временному прекращению огня с 8 по 11 мая.