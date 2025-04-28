Песков: РФ и США общаются, в том числе о перемирии в дни 80-летия Победы
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка. © Life.ru
Россия и Соединённые Штаты продолжают обмениваться информацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, уведомляла ли Москва Вашингтон о планах по временному прекращению огня с 8 по 11 мая.
«У нас идёт обмен информацией по соответствующим каналам», — заявил представитель Кремля.
Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о введении перемирия на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства призвал Украину соблюдать прекращение огня, при этом подчеркнув, что любые атаки или боевые действия со стороны ВСУ не останутся без ответа.