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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 16:01

Песков: РФ и США общаются, в том числе о перемирии в дни 80-летия Победы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка. © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Обложка. © Life.ru

Россия и Соединённые Штаты продолжают обмениваться информацией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов о том, уведомляла ли Москва Вашингтон о планах по временному прекращению огня с 8 по 11 мая.

«У нас идёт обмен информацией по соответствующим каналам», — заявил представитель Кремля.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил о введении перемирия на время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Глава государства призвал Украину соблюдать прекращение огня, при этом подчеркнув, что любые атаки или боевые действия со стороны ВСУ не останутся без ответа.

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Александр Юнашев
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