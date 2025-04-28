ООН приняла к сведению объявленное Путиным перемирие к юбилею Победы

«Мы приняли к сведению заявление. <…> Наша позиция остаётся неизменной, в частности мы хотим завершения войны. Наша позиция учитывает принципы и основана на Уставе ООН, международном праве и соответствующих резолюциях», — отметил Дюжаррик.

Ранее Владимир Путин объявил о введении перемирия в период празднования 80-летия Победы. Оно начнётся 7 мая в 00:00 и продлится до полуночи 11 мая. В этот период Москва приостанавливает все боевые действия в зоне специальной военной операции. Президент России также призвал Киев поддержать режим прекращения огня. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что таким образом Россия демонстрирует конструктивный подход к урегулированию конфликта. При этом обращается внимание на отсутствие готовности к диалогу со стороны украинских властей.