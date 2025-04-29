На Западе признали, что Зеленский находится в полном отчаянии
Аналитик Нимеллер: Зеленский находится в отчаянии из-за переговоров о мире
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza
Нидерландский аналитик Йост Нимеллер высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует признаки отчаяния в связи с перспективами мирных переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».
«Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении», — отметил он.
Особое внимание эксперт уделил роли западных союзников, отмечая, что Вашингтон может оказать давление на Киев, ограничив поставки разведданных. Прекращение поставок оружие, по его мнению, не даст мгновенный эффект.
Эти оценки прозвучали на фоне объявленного Россией временного перемирия с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинская сторона отреагировала на эту инициативу требованием «безусловного» прекращения огня.