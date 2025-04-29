Нидерландский аналитик Йост Нимеллер высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует признаки отчаяния в связи с перспективами мирных переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении», — отметил он.