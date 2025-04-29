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Опубликовано 28 апреля 2025, 21:58

На Западе признали, что Зеленский находится в полном отчаянии

Аналитик Нимеллер: Зеленский находится в отчаянии из-за переговоров о мире

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Нидерландский аналитик Йост Нимеллер высказал мнение, что глава киевского режима Владимир Зеленский демонстрирует признаки отчаяния в связи с перспективами мирных переговоров. Об этом пишет РИА «Новости».

«Единственное, что у него на уме — это эскалация в любое время. Так что в данный момент этот парень находится в опасном положении», — отметил он.

Особое внимание эксперт уделил роли западных союзников, отмечая, что Вашингтон может оказать давление на Киев, ограничив поставки разведданных. Прекращение поставок оружие, по его мнению, не даст мгновенный эффект.

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Эти оценки прозвучали на фоне объявленного Россией временного перемирия с 8 по 11 мая в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Украинская сторона отреагировала на эту инициативу требованием «безусловного» прекращения огня.

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Артём Гапоненко
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