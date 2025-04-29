Патрушев: Контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются
Николай Патрушев. Обложка © ТАСС/Валерий Шарифулин
Россия приближается к успешному завершению специальной военной операции, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.
Он подчеркнул, что в преддверии юбилея Победы российский народ склоняет головы перед подвигами героев Великой Отечественной войны. Эти люди продемонстрировали свои лучшие качества, защищая Отечество, побеждая фашизм и даря мир. Патрушев отметил, что мужество тех, кто сражался в прошлом, служит примером для всех поколений.
«Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — передаёт слова Патрушева агентство ТАСС.
При этом он добавил, что словно во время Второй мировой войны человечество вновь стоит перед выбором: новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство. В таком мире каждая страна сможет наслаждаться правом на суверенитет и безопасность, отметил Патрушев.
Напомним, что президент России Владимир Путин объявил о режиме перемирия в честь 80-летия Победы. Оно начнётся в полночь 8 мая и завершится в полночь 11 мая. В этот период Россия приостановит все боевые действия в зоне специальной военной операции. Глава российского государства также призвал Киев поддержать режим прекращения огня, и этот жест уже зафиксировали в ООН.