Патрушев: Контуры победы России в СВО уже хорошо просматриваются

Россия приближается к успешному завершению специальной военной операции, заявил помощник президента РФ, глава Морской коллегии Николай Патрушев.

Он подчеркнул, что в преддверии юбилея Победы российский народ склоняет головы перед подвигами героев Великой Отечественной войны. Эти люди продемонстрировали свои лучшие качества, защищая Отечество, побеждая фашизм и даря мир. Патрушев отметил, что мужество тех, кто сражался в прошлом, служит примером для всех поколений.

«Сегодня участники специальной военной операции, как и их деды и прадеды, самоотверженно сражаются во имя искоренения античеловеческой идеологии нацизма. Контуры нашей победы уже хорошо просматриваются», — передаёт слова Патрушева агентство ТАСС.

При этом он добавил, что словно во время Второй мировой войны человечество вновь стоит перед выбором: новая кровопролитная бойня или справедливое мироустройство. В таком мире каждая страна сможет наслаждаться правом на суверенитет и безопасность, отметил Патрушев.