Армия России совершила мощный рывок и перешла к активному наступлению у Часова Яра
Марочко: Армия России совершила мощный рывок в районе Часова Яра
Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России
Российская армия заняла новые позиции на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и перешла к активной фазе наступления. Об этом от бойцов узнал военный эксперт Андрей Марочко.
«После небольшого интервала и позиционных боёв в Часовом Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трёх новых позициях на северо-западе и юго-западе», — отметил Марочко.
Согласно разведданным, сейчас наши бойцы ведут активное выдавливание и оттеснение ВСУ в западном направлении. Противник же пытается стабилизировать ситуацию, нарастив количество ударов дронами.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке.