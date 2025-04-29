ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 05:35
4269

Армия России совершила мощный рывок и перешла к активному наступлению у Часова Яра

Марочко: Армия России совершила мощный рывок в районе Часова Яра

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российские военные. Обложка © Telegram / Минобороны России

Российская армия заняла новые позиции на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и перешла к активной фазе наступления. Об этом от бойцов узнал военный эксперт Андрей Марочко.

«После небольшого интервала и позиционных боёв в Часовом Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трёх новых позициях на северо-западе и юго-западе», — отметил Марочко.

Согласно разведданным, сейчас наши бойцы ведут активное выдавливание и оттеснение ВСУ в западном направлении. Противник же пытается стабилизировать ситуацию, нарастив количество ударов дронами.

«Идут городские бои»: С фронта пришли новости о скором освобождении Часова Яра
«Идут городские бои»: С фронта пришли новости о скором освобождении Часова Яра

Ранее глава ДНР Денис Пушилин объяснил, почему украинские войска «вцепились» в Часов Яр. Если этот населённый пункт окажется под контролем российских войск, это обеспечит им путь к Краматорску, Славянску и Константиновке.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar