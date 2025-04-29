Армия России совершила мощный рывок и перешла к активному наступлению у Часова Яра

Российская армия заняла новые позиции на северо-западе и юго-западе Часова Яра в ДНР и перешла к активной фазе наступления. Об этом от бойцов узнал военный эксперт Андрей Марочко.

«После небольшого интервала и позиционных боёв в Часовом Яре наши войска перешли к активной фазе освободительных действий. В ходе рывка ВС РФ закрепились сразу на трёх новых позициях на северо-западе и юго-западе», — отметил Марочко.

Согласно разведданным, сейчас наши бойцы ведут активное выдавливание и оттеснение ВСУ в западном направлении. Противник же пытается стабилизировать ситуацию, нарастив количество ударов дронами.