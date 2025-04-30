Добрался к своим, несмотря на обморожение: Стала известна история спасения российского бойца
Боец ВС РФ Кайфачян прошёл 10 километров до места эвакуации с обморожением
Фото © Shutterstock / FOTODOM / Vectorkel
Доброволец Вооружённых сил России Давид Кайфачян, несмотря на обморожение, преодолел 10 километров до точки эвакуации после боёв в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.
По данным партии, боец провёл девять суток в окружении, где получил тяжёлые ранения, но сумел самостоятельно добраться до безопасной зоны.
«Подвиг Давида Кайфачяна — это пример мужества, героизма и беззаветной преданности воинскому долгу», — отметили в ЛДПР.
Ранее Life.ru рассказывал, как российский военный из спецотряда «Штурм V» ЦВО целую неделю провёл в блиндаже с погибшими и ранеными товарищами в ДНР. Затем екатеринбуржец, истекая кровью, прополз около 10 километров до позиций российских войск.