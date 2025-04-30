Добрался к своим, несмотря на обморожение: Стала известна история спасения российского бойца

Доброволец Вооружённых сил России Давид Кайфачян, несмотря на обморожение, преодолел 10 километров до точки эвакуации после боёв в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба ЛДПР.

По данным партии, боец провёл девять суток в окружении, где получил тяжёлые ранения, но сумел самостоятельно добраться до безопасной зоны.

«Подвиг Давида Кайфачяна — это пример мужества, героизма и беззаветной преданности воинскому долгу», — отметили в ЛДПР.