На Украине предложили создать Космические силы ВСУ

Ранее в Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, который позволит служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Для принятия лиц старше 60 на службу нужно согласие командира воинской части и положительное решение военно-врачебной комиссии. В настоящее время на Украине призыву подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет.