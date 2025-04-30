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Регион
30 апреля, 14:22

На Украине предложили создать Космические силы ВСУ

Нардеп Вениславский предложил создать Космические силы ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Народный депутат Фёдор Вениславский предлагает создать космические силы Вооружённых сил Украины (ВСУ). Сейчас его инициативу рассматривают в Верховной Раде, рассказала депутат Рады Марьяна Безуглая.

«Вениславский регистрирует законопроект о создании космических сил ВСУ», — написала депутат в соцсетях.

Ранее в Верховной раде Украине зарегистрировали законопроект, который позволит служить в ВСУ мужчинам старше 60 лет. Для принятия лиц старше 60 на службу нужно согласие командира воинской части и положительное решение военно-врачебной комиссии. В настоящее время на Украине призыву подлежат лица в возрасте от 25 до 60 лет.

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Полина Никифорова
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