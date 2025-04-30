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30 апреля, 14:42

Обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области уволили с должности

Обвиняемый во взятке замгубернатора Тюменской области Вахрин лишился должности

Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр правительства Тюменской области

Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр правительства Тюменской области

Вячеслав Вахрин, ранее занимавший пост заместителя губернатора Тюменской области, был уволен с этой должности. Причиной послужило обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Информацию об этом распространил информационный центр правительства Тюменской области.

«Вячеслав Вахрин освобожден от замещаемой должности, трудовой договор прекращен по инициативе работника», — говорится в сообщении.

Напомним, Вахрина арестовали прошлым летом по обвинению в получении взятки на сумму более 18 млн рублей. Ранее стало известно, что экс-чиновник отправился из СИЗО на фронт. Он вышел на свободу в день подписания контракта с Минобороны.

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Наталья Демьянова
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