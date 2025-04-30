Обвиняемого во взятке замгубернатора Тюменской области уволили с должности

Вячеслав Вахрин, ранее занимавший пост заместителя губернатора Тюменской области, был уволен с этой должности. Причиной послужило обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Информацию об этом распространил информационный центр правительства Тюменской области.

Напомним, Вахрина арестовали прошлым летом по обвинению в получении взятки на сумму более 18 млн рублей. Ранее стало известно, что экс-чиновник отправился из СИЗО на фронт. Он вышел на свободу в день подписания контракта с Минобороны.