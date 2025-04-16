Обвиняемый во взятке замгубернатора Тюменской области подписал контракт с ВС РФ
Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
Московский городской суд освободил из-под стражи замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Экс-чиновник, которого обвиняли во взятке, теперь будет служить в зоне проведения СВО.
«В настоящее время расследование уголовного дела приостановлено из-за заключения Вахриным контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — указывает апелляционное постановление, которое приводит «РБК-Тюмень».
Вячеслав Вахрин вышел на свободу в день подписания контракта.
Как сообщал Life.ru, замглавы Тюменской области ранее арестовали по подозрению во взяточничестве. Следствие утверждает, что чиновник присвоил 18,7 миллиона рублей. Вахрина задержали в июле 2024 года.