Обвиняемый во взятке замгубернатора Тюменской области подписал контракт с ВС РФ

Московский городской суд освободил из-под стражи замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Экс-чиновник, которого обвиняли во взятке, теперь будет служить в зоне проведения СВО.

«В настоящее время расследование уголовного дела приостановлено из-за заключения Вахриным контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — указывает апелляционное постановление, которое приводит «РБК-Тюмень».