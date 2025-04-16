Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
16 апреля, 01:36

Обвиняемый во взятке замгубернатора Тюменской области подписал контракт с ВС РФ

Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Вячеслав Вахрин. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области

Московский городской суд освободил из-под стражи замгубернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина. Экс-чиновник, которого обвиняли во взятке, теперь будет служить в зоне проведения СВО.

«В настоящее время расследование уголовного дела приостановлено из-за заключения Вахриным контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — указывает апелляционное постановление, которое приводит «РБК-Тюмень».

В России хотят разрешить апатридам служить в армии по контракту
В России хотят разрешить апатридам служить в армии по контракту

Вячеслав Вахрин вышел на свободу в день подписания контракта.

Как сообщал Life.ru, замглавы Тюменской области ранее арестовали по подозрению во взяточничестве. Следствие утверждает, что чиновник присвоил 18,7 миллиона рублей. Вахрина задержали в июле 2024 года.

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Коррупция
  • Криминал
  • Тюменская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar