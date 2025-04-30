Эрдоган предупредил участников мирного процесса по Украине об угрозе провокаций
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен рисками провокаций, которые могут сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не раз собирали стороны за столом, даже в моменты обострения, и предлагали пути к миру. Но такие периоды особенно уязвимы для внешних вмешательств и провокаций», — отметил Эрдоган.
Он призвал Россию и Украину как можно скорее завершить конфликт, не давая шансов тем, кто стремится подорвать процесс урегулирования.
«Справедливый мир — это мир без проигравших», — добавил турецкий лидер.
Напомним, что месяц назад Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным предложил провести переговоры по Украине именно в Турции. Он заявил о готовности оказать любую поддержку мирному процессу, в том числе предоставить площадку для переговоров, чтобы обеспечить «прочный и справедливый мир».