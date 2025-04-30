Эрдоган предупредил участников мирного процесса по Украине об угрозе провокаций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обеспокоен рисками провокаций, которые могут сорвать мирные переговоры по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы не раз собирали стороны за столом, даже в моменты обострения, и предлагали пути к миру. Но такие периоды особенно уязвимы для внешних вмешательств и провокаций», — отметил Эрдоган.

Он призвал Россию и Украину как можно скорее завершить конфликт, не давая шансов тем, кто стремится подорвать процесс урегулирования.

«Справедливый мир — это мир без проигравших», — добавил турецкий лидер.