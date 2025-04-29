США приняли победу России на Украине, заявили в Турции
Турецкий аналитик Латифоглу заявил, что США приняли победу России на Украине
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Успех Российской армии в Курской области означает завершение конфликта на Украине. США уже признали победу Москвы, но при этом Западу всё равно сложно наблюдать успехи российских военных, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу.
«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — заявил он РИА «Новости».
По мнению аналитика, на данный момент главным вопросом являются переговоры о мирном договоре, поскольку после победы России в Курской области, украинский кризис фактически завершён.
Напомним, что 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о завершении операции в районе Курской области. Сообщается, что в ходе доклада была представлена информация об установлении контроля над приграничными территориями. Президент поблагодарил участвовавших в операции.