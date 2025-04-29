Успех Российской армии в Курской области означает завершение конфликта на Украине. США уже признали победу Москвы, но при этом Западу всё равно сложно наблюдать успехи российских военных, считает турецкий аналитик Серхат Латифоглу.

«У Украины нет сил воевать. США и Запад тоже не в состоянии. США уже приняли победу России», — заявил он РИА «Новости».

По мнению аналитика, на данный момент главным вопросом являются переговоры о мирном договоре, поскольку после победы России в Курской области, украинский кризис фактически завершён.