В США объяснили, почему Зеленскому придётся согласиться на перемирие
Conversation: Зеленский согласится на перемирие с Москвой из-за отсутствия выхода
Обложка © ТАСС / ZUMA
Главе киевского режима Владимиру Зеленскому придётся согласиться на перемирие с Россией из-за отсутствия альтернативных вариантов. Об этом сообщает американское издание Conversation.
«У Зеленского не остаётся иного выбора, кроме как поддержать соглашение о прекращении огня», — говорится в публикации.
Ситуация в Киеве остаётся сложной, особенно в свете меняющейся позиции США. Отсутствие чётких обязательств со стороны Вашингтона относительно долгосрочной поддержки создает для Украины дополнительные трудности. За время пребывания Дональда Трампа на посту президента, Киев не получил новых траншей помощи от США.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в зоне СВО с 00:00 7 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия Победы. Москва заявила о приостановке всех боевых действий на этот период и призвала Украину поддержать режим перемирия. Зеленский раскритиковал предложение Москвы. По его словам, прекращение огня должно быть немедленным и на 30 дней. В Кремле пояснили, что долгосрочное прекращение огня невозможно без урегулирования нюансов, потому что Москва от целей СВО не отказывалась.