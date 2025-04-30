В США объяснили, почему Зеленскому придётся согласиться на перемирие

Ситуация в Киеве остаётся сложной, особенно в свете меняющейся позиции США. Отсутствие чётких обязательств со стороны Вашингтона относительно долгосрочной поддержки создает для Украины дополнительные трудности. За время пребывания Дональда Трампа на посту президента, Киев не получил новых траншей помощи от США.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о прекращении огня в зоне СВО с 00:00 7 мая до полуночи 11 мая в честь 80-летия Победы. Москва заявила о приостановке всех боевых действий на этот период и призвала Украину поддержать режим перемирия. Зеленский раскритиковал предложение Москвы. По его словам, прекращение огня должно быть немедленным и на 30 дней. В Кремле пояснили, что долгосрочное прекращение огня невозможно без урегулирования нюансов, потому что Москва от целей СВО не отказывалась.