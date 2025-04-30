Путин рассказал, без чего нельзя определить будущее России

Правильно определить будущее России можно только с помощью понимания того, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна», — сказал глава государства в ходе общения с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По словам президента, лишь в этом случае можно правильно определить будущее и приоритеты действий на сегодня, на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

В ходе своего выступления Путин также заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу. Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.