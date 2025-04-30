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Регион
30 апреля, 15:45

Путин рассказал, без чего нельзя определить будущее России

Путин: Только понимание цены Победы может правильно определить будущее России

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Владимир Путин. Фото © Life.ru

Правильно определить будущее России можно только с помощью понимания того, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна», — сказал глава государства в ходе общения с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».

По словам президента, лишь в этом случае можно правильно определить будущее и приоритеты действий на сегодня, на среднесрочную и долгосрочную перспективы.

Путин назвал Победу в ВОВ триумфом советского и российского народа
Путин назвал Победу в ВОВ триумфом советского и российского народа

В ходе своего выступления Путин также заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу. Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.

Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.

Никита Никонов
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