Путин рассказал, без чего нельзя определить будущее России
Путин: Только понимание цены Победы может правильно определить будущее России
Владимир Путин. Фото © Life.ru
Правильно определить будущее России можно только с помощью понимания того, какой ценой досталась Победа в Великой Отечественной войне. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Только понимая, какой ценой это было сделано, можно понять, кто мы такие, откуда мы пришли, что есть наша страна», — сказал глава государства в ходе общения с участниками просветительского марафона «Знание. Первые».
По словам президента, лишь в этом случае можно правильно определить будущее и приоритеты действий на сегодня, на среднесрочную и долгосрочную перспективы.
В ходе своего выступления Путин также заявил об огромном вкладе всех народов СССР в Великую Победу. Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.
Глава государства отметил, что День Победы — это особый и трогательный праздник для всей страны.