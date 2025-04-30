В Москве открылся сезон фонтанов

В Москве стартовал сезон работы фонтанов! Жители и гости города могут любоваться водными композициями практически во всех парках, включая ВДНХ, Манежную площадь, «Музеон», Парк Победы, окрестности Большого театра и Киевского вокзала. Мэр Москвы Сергей Собянин объявил об этом, отметив, что открытие фонтанов стало результатом длительной и кропотливой подготовки.

В Москве заработали фонтаны. Видео © Telegram / Собянин

«Запуску предшествовала серьёзная подготовка: специалисты очистили чаши, проверили исправность подсветки и инженерных систем, провели монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок. Последняя проверка прошла уже после заполнения сооружений водой», — отметил градоначальник.

В конце апреля, когда в Москве устанавливается устойчивая теплая погода, традиционно начинается сезон работы фонтанов. По словам Собянина, фонтаны – популярное место для отдыха как горожан, так и приезжих.