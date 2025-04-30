Прибыль «Газпрома» выросла на четверть за прошлый год

Согласно финансовой отчётности, в 2024 году «Газпром» зафиксировал чистую выручку в размере 10,7 трлн рублей. Это на 25% больше, чем в предыдущем году, и превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали прибыль в 10,3 трлн рублей.

«В 2024 году выручка Группы «Газпром» выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 трлн рублей. Это второй максимальный результат в истории «Газпрома», — говорится в сообщении.

Самую высокую прибыль принёс газовый сектор, опередив нефтяную отрасль. Доходы от экспортных операций в газовой сфере достигли 5,8 трлн рублей, в то время как нефтяной бизнес принес 4 трлн рублей.