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30 апреля, 16:01

Прибыль «Газпрома» выросла на четверть за прошлый год

В 2024 году «Газпром» зафиксировал выручку в размере 10,7 трлн рублей

Обложка © Telegram / Газпром

Обложка © Telegram / Газпром

Согласно финансовой отчётности, в 2024 году «Газпром» зафиксировал чистую выручку в размере 10,7 трлн рублей. Это на 25% больше, чем в предыдущем году, и превышает прогнозы аналитиков, которые ожидали прибыль в 10,3 трлн рублей.

«В 2024 году выручка Группы «Газпром» выросла на 25% по сравнению с 2023 годом и составила 10,7 трлн рублей. Это второй максимальный результат в истории «Газпрома», — говорится в сообщении.

Самую высокую прибыль принёс газовый сектор, опередив нефтяную отрасль. Доходы от экспортных операций в газовой сфере достигли 5,8 трлн рублей, в то время как нефтяной бизнес принес 4 трлн рублей.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» установил новый рекорд суточных поставок газа в апреле для российских потребителей. Это произошло на фоне аномально холодной погоды в нескольких федеральных округах, сообщила компания.

Наталья Демьянова
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