Немецкие танки с крестами, используемые ВСУ в зоне СВО, провоцируют воспоминания об определённых исторических событиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание. Первые».

«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — сказал глава государства.