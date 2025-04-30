Путин заявил об определённых ассоциациях из-за немецких танков на Украине
Путин: Кресты на немецких танках на Украине вызывают ряд некоторых ассоциаций
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Немецкие танки с крестами, используемые ВСУ в зоне СВО, провоцируют воспоминания об определённых исторических событиях. Об этом заявил президент России Владимир Путин на просветительском марафоне «Знание. Первые».
«Сегодня, конечно, когда мы видим на Украине танки немецкого производства с крестами, возникают некоторые ассоциации. Никуда, к сожалению, от этого не уйти», — сказал глава государства.
Ранее выяснилось, что танки Leopard 2 используются ВСУ исключительно в роли артиллерии из-за существенных недоработок. Эта информация содержится в засекреченном отчёте о совещании немецкого военного атташе в Киеве и 200 военнослужащих Бундесвера. Основные проблемы «Леопардов» — уязвимость перед БПЛА и потребность в ремонте далеко от фронта.