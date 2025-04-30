Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ Сейф бин Заида Аль Нахайяна
Президент России Владимир Путин вечером 30 апреля принял в Кремле заместителя премьер-министра ОАЭ, министра внутренних дел страны Сейфа бин Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства тепло поприветствовал иностранного гостя.
Путин принял в Кремле министра внутренних дел ОАЭ Сейф бен Заида Аль Нахайяна. Видео © Telegram / Кремль. Новости
В ходе беседы Путин отметил добрые дружественные отношения, которые связывают обе страны.
Ранее Путин встретился с американским режиссёром Оливером Стоуном. Их беседа прошла на площадке марафона «Знание. Первые».