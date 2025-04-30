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Регион
30 апреля, 20:21

Путин принял в Кремле вице-премьера ОАЭ Сейф бин Заида Аль Нахайяна

Президент России Владимир Путин вечером 30 апреля принял в Кремле заместителя премьер-министра ОАЭ, министра внутренних дел страны Сейфа бин Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства тепло поприветствовал иностранного гостя.

Путин принял в Кремле министра внутренних дел ОАЭ Сейф бен Заида Аль Нахайяна. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В ходе беседы Путин отметил добрые дружественные отношения, которые связывают обе страны.

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Артур Лапсаков
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