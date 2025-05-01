Командир учебного центра БПЛА 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск «Днепр» с позывным Мазута в интервью ТАСС высоко оценил российский беспилотник ВТ-40, назвав его достойным Книги рекордов Гиннесса.

По его словам, дрон-камикадзе, разработанный проектом «Русский беспилотник», демонстрирует выдающуюся эффективность в зоне специальной военной операции на Украине.

«ВТ-40, или, как его называют бойцы, «Боец 40», пора заносить в Книгу рекордов за точность поражения и универсальность применения», — заявил Мазута.

Он также отметил высокую результативность других российских БПЛА, таких, как «Бумеранг» и дрон самолётного типа "Молния-2".

ВТ-40, запущенный в производство летом 2023 года, способен нести до 2,5 кг полезной нагрузки и преодолевать расстояние до 12 км. Беспилотник выпускается в аналоговой и цифровой версиях, комплектуется очками, экраном и пультом управления. Эти характеристики делают его важным инструментом для российских подразделений, обеспечивая высокую точность применения и оперативность в боевых условиях.