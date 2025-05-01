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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 мая, 04:32

Российские ПВО сбили восемь украинских беспилотников над четырьмя регионами РФ

Российские системы ПВО отразили атаку восьми украинских беспилотников самолётного типа в ночь на 1 мая. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Как уточняется, попытки проникновения дронов были зафиксированы сразу в четырёх регионах: по два аппарата были уничтожены в небе над Курской, Воронежской, Владимирской и Белгородской областями. Все летательные устройства были своевременно перехвачены дежурными расчётами противовоздушной обороны.

В оборонном ведомстве отметили, что подразделения ПВО продолжают круглосуточно следить за воздушной обстановкой и оперативно пресекают попытки атак с применением беспилотников.

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Ранее о работе систем ПВО и РЭБ в Воронежской области сообщил губернатор Александр Гусев. По его словам, пострадавших и разрушений в результате отражения атаки нескольких БПЛА не было.

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Life.ru

Андрей Васильев
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