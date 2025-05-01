В МИД РФ заявили, что Швейцария не имеет права конфисковать активы ЦБ

У Швейцарии нет законных оснований для изъятия 7,5 млрд франков активов, принадлежащих Центральному Банку РФ. Об этом заявили в МИД России.

«В швейцарском законодательстве отсутствуют юридические основания, допускающие конфискацию средств Банка России. <…> Посмотрим, насколько правительство Швейцарии будет привержено выполнению своего национального законодательства», — заявил источник МИД РФ в беседе с газетой «Известия».

В МИД напомнили, что по состоянию на конец марта 2025 года Швейцария заморозила активы Центрального банка РФ на сумму 7,45 миллиарда франков. Несмотря на то, что Швейцария не является членом ЕС или НАТО, она также поддержала большинство европейских санкций, введённых в отношении России после 24 февраля 2022 года.