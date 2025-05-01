Владимир Зеленский, пригласив европейских лидеров посетить саммит в Киеве 9 мая, попытался перетянуть одеяло на себя, но выглядит всё это крайне нелепо. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» политолог, доктор политических наук Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, в европейских странах нет какого-либо особенного отношения к дате 9 мая. День Победы — это праздник исключительно тех стран, которые воевали на стороне Советского Союза в годы Великой Отечественной.

«Это была большая и удивительная глупость со стороны Зеленского, чтобы попытаться перехватить инициативу в праздновании 80-летия Победы и, будучи представителем нацифицирующегося режима, использовать людей, для которых эта дата ничего не значит», — пояснил Евстафьев.

Политолог считает, что Зеленский таким образом лишь пытается придать себе политический вес в условиях сомнительной легитимности. Если кто-то всерьёз воспримет приглашение и приедет в Киев 9 мая похлопать его по плечу, это будет означать, что не всё потеряно для киевского режима.

Многие политики уже отказались ехать в Киев, поскольку ещё сильнее портить отношения с Белым домом они совершенно не желают, утверждает эксперт.