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Регион
1 мая, 08:05

«Большая глупость»: Политолог объяснил, почему политики ЕС не поедут в Киев 9 мая

Эксперт Евстафьев: Для ЕС 9 мая — обычный день, поэтому в Киев никто не поедет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Владимир Зеленский, пригласив европейских лидеров посетить саммит в Киеве 9 мая, попытался перетянуть одеяло на себя, но выглядит всё это крайне нелепо. Об этом сообщил телеканалу «Звезда» политолог, доктор политических наук Дмитрий Евстафьев.

По словам эксперта, в европейских странах нет какого-либо особенного отношения к дате 9 мая. День Победы — это праздник исключительно тех стран, которые воевали на стороне Советского Союза в годы Великой Отечественной.

«Это была большая и удивительная глупость со стороны Зеленского, чтобы попытаться перехватить инициативу в праздновании 80-летия Победы и, будучи представителем нацифицирующегося режима, использовать людей, для которых эта дата ничего не значит», — пояснил Евстафьев.

Политолог считает, что Зеленский таким образом лишь пытается придать себе политический вес в условиях сомнительной легитимности. Если кто-то всерьёз воспримет приглашение и приедет в Киев 9 мая похлопать его по плечу, это будет означать, что не всё потеряно для киевского режима.

Многие политики уже отказались ехать в Киев, поскольку ещё сильнее портить отношения с Белым домом они совершенно не желают, утверждает эксперт.

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Напомним, что Украина пригласила политиков из Европы посетить саммит в Киеве 9 мая, чтобы продемонстрировать политическую силу в ответ Москве, где в это время будет проходить Парад Победы. К великому сожалению, от поездки отказались даже самые лучшие европейские друзья Зеленского, в числе которых президент Франции Макрон, британский премьер Стармер и будущий немецкий канцлер Мерц.

Владимир Озеров
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