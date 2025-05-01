Путин присвоил дирижёру Владимиру Спивакову звание Героя Труда РФ

Своим указом президент РФ Владимир Путин удостоил выдающегося скрипача и дирижёра, народного артиста СССР, главу Московского международного Дома музыки Владимира Спивакова звания Героя Труда Российской Федерации. Соответствующий документ появился на портале правовой информации. Как отмечено, эта высокая награда вручена за исключительные заслуги перед страной и её народом.

Владимир Спиваков — живая легенда российской культуры, виртуоз скрипки и дирижёр, возглавляющий Национальный филармонический оркестр России и камерный оркестр «Виртуозы Москвы» с 1979 года. Основатель Дома музыки, почётный профессор МГУ, лауреат множества престижных наград, включая Госпремии СССР и РФ, а также премию Ленинского комсомола.

Вместе со Спиваковым звание Героя Труда получили ещё несколько выдающихся личностей: Юрий Диков, замруководителя ядерного центра во ВНИИ им. Забабахина, Нелли Якуненко, главврач горловской больницы №2 в ДНР, Вячеслав Зинцов, слесарь-электромонтажник из Твери, и Султангирей Костоев, тракторист из Ингушетии.

Кроме того, почётным знаком «За успехи в труде» награждены коллективы ведущих предприятий и институтов: НИИ неорганических материалов им. Бочвара, конструкторское бюро «Алмаз», 33-й судоремонтный завод, «Мосгортранс» и МЭИ. Эти награды стали признанием их вклада в развитие науки, промышленности и инфраструктуры страны.