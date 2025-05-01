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1 мая, 08:27

«Нарушение этики»: Маск эмоционально ответил на новость об уходе из Tesla

Маск опроверг информацию из статьи WSJ о том, что Tesla ищет нового руководителя

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico

Бизнесмен и миллиардер Илон Маск на своей странице в соцсети X прошёлся по изданию The Wall Street Journal, которое утверждало, что Tesla ищет нового генерального директора для его замены. Предприниматель назвал ложной эту информацию.

Причиной таких кардинальных действий стало якобы недовольство инвесторов. Мол, Маск перестал заниматься делами компании Tesla и посвятил себя правительственной структуре DOGE. Бизнесмен после таких высказываний был крайне возмущён.

«Это грубейшее нарушение этики, что WSJ опубликовал заведомо ложную статью, не став включать в неё однозначное опровержение от совета директоров Tesla!» — эмоционально написал Маск.

Предприниматель также отметил, что данная газета подрывает репутацию журналистики.

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Осталось всего пять лет: Илон Маск сделал тревожное предсказание о роботах

Ранее Life.ru сообщал, что Илон Маск предупредил о возможном кризисе в Китае из-за низкой рождаемости. По его мнению, это главная угроза для страны на долгосрочную перспективу. Миллиардер не раз поднимал вопрос о снижении рождаемости по всему миру, утверждая, что это является самой большой проблемой, с которой сталкивалось человечество.

Алиса Хуссаин
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