Полуголый, но «наглухо застёгнут»: Психолог раскрыла секреты Дурова по контролю аудитории

Бизнесмен Павел Дуров, как и многие публичные личности, предпочитает, чтобы фотографии в его соцсетях, как и люди на них, выглядели идеально, без намёка на недостатки. Иногда они больше похожи на арт-объект или фантазию нейросети. Почему известные люди выбирают именно такой подход, рассказала «Страстям» клинический и семейный психолог Татьяна Чернякова.

По словам специалиста, соцсети создают «иллюзию близости», позволяя аудитории почувствовать себя знакомыми со звездой. Однако именно эта кажущаяся близость становится опасной зоной: чем «ближе» фанат, тем выше риск нарушения границ, критики внешности и личной жизни.

Чрезмерная ретушь и идеализация — это не стремление к красоте, а инструмент контроля. Цель — скрыть уязвимость, создать недосягаемый образ, символ или аватар, а не быть самим собой. Такой подход восстанавливает дистанцию и делает личность «нечитаемой» для критики.

Павел Дуров — яркий пример этой стратегии. Его цифровой образ выверен, отстранён, с искусственно сглаженными чертами и застывшей мимикой. Он не столько показывает себя настоящего, сколько презентует персонажа. Он не прячется, а «обнуляет» человеческое, контролируя, что именно может быть воспринято как уязвимое. В его образ нельзя вторгнуться, поскольку в нём нет уязвимостей.

Идеально обработанные фото Дурова — это не самолюбование, а контроль доступа к себе. Он тщательно дозирует, что показывает, и принципиально скрывает уязвимое. Поэтому, несмотря на внешнюю открытость (например, открытый торс), он остаётся «наглухо застёгнут на все пуговицы».