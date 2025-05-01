ФСБ показала видео с приезжим, лишённым гражданства РФ из-за дебоша в Липецке
Появилось видео с приезжим, лишённым российского гражданства из-за конфликта в Липецке. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Задержание приезжего и его депортация. Видео © ЦОС ФСБ России
На видео показано задержание мужчины на улице сотрудниками правоохранительных органов. После задержания ему сообщают об аннулировании гражданства и доставляют в аэропорт. В ролике также присутствует фрагмент, где он приносит извинения.
По информации, ранее опубликованной ФСБ, гражданин, получивший российское гражданство в марте 2024 года и проживавший в Липецке, был задержан на семь суток. Причиной задержания стали его публичные заявления, сделанные в сентябре, в которых он утверждал превосходство ислама, оскорблял россиян и угрожал им ножом.
ЦОС ФСБ России