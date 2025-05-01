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1 мая, 09:35
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ФСБ показала видео с приезжим, лишённым гражданства РФ из-за дебоша в Липецке

Появилось видео с приезжим, лишённым российского гражданства из-за конфликта в Липецке. Соответствующие кадры опубликовала пресс-служба Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Задержание приезжего и его депортация. Видео © ЦОС ФСБ России

На видео показано задержание мужчины на улице сотрудниками правоохранительных органов. После задержания ему сообщают об аннулировании гражданства и доставляют в аэропорт. В ролике также присутствует фрагмент, где он приносит извинения.

По информации, ранее опубликованной ФСБ, гражданин, получивший российское гражданство в марте 2024 года и проживавший в Липецке, был задержан на семь суток. Причиной задержания стали его публичные заявления, сделанные в сентябре, в которых он утверждал превосходство ислама, оскорблял россиян и угрожал им ножом.

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ЦОС ФСБ России

Алиса Хуссаин
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