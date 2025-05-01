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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
1 мая, 09:57

Южная группировка нанесла поражение бригаде «Азов»*

Военные. Обложка © VK / Минобороны РФ

Военные. Обложка © VK / Минобороны РФ

Подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции и нанесли удары по силам и технике бригады «Азов»*, а также другим подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение было нанесено в районах Серебрянки, Васюковки, Веролюбовки, Дылеевки, Плещеевки и Константиновки в ДНР.

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Также сообщалось, что российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.

Оксана Попова
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