Подразделения Южной группировки войск улучшили свои позиции и нанесли удары по силам и технике бригады «Азов»*, а также другим подразделениям ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение было нанесено в районах Серебрянки, Васюковки, Веролюбовки, Дылеевки, Плещеевки и Константиновки в ДНР.

Также сообщалось, что российские силы нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, включая аэродромы, цеха по производству дронов, склады боеприпасов и пункты базирования безэкипажных катеров в 162 районах. Атаки провели с использованием авиации, беспилотников, ракет и артиллерии, нанеся урон местам дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.