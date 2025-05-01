Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив дальнейшее развитие двусторонних связей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Оба лидера отметили успехи в укреплении стратегического партнёрства. Политический диалог, торговля и гуманитарные проекты между Москвой и Абу-Даби активно набирают обороты, позволяя обсуждать даже самые сложные мировые проблемы.

Особое внимание уделили гуманитарной роли ОАЭ. Путин поблагодарил эмиратскую сторону за помощь в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Благодаря посредничеству Абу-Даби перед Пасхой домой вернулись 246 российских военных.

В завершение разговора Аль Нахайян поздравил Путина и россиян с приближающимся 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув уважение к исторической памяти России.