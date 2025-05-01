Президент ОАЭ поздравил Путина и народ РФ с предстоящим 80-летием Победы
Путин провел телефонный разговор с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом
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Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с лидером ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, обсудив дальнейшее развитие двусторонних связей. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Оба лидера отметили успехи в укреплении стратегического партнёрства. Политический диалог, торговля и гуманитарные проекты между Москвой и Абу-Даби активно набирают обороты, позволяя обсуждать даже самые сложные мировые проблемы.
Особое внимание уделили гуманитарной роли ОАЭ. Путин поблагодарил эмиратскую сторону за помощь в обмене удерживаемыми лицами между Россией и Украиной. Благодаря посредничеству Абу-Даби перед Пасхой домой вернулись 246 российских военных.
В завершение разговора Аль Нахайян поздравил Путина и россиян с приближающимся 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, подчеркнув уважение к исторической памяти России.
Накануне президент России Владимир Путин принял в Кремле заместителя премьер-министра ОАЭ, министра внутренних дел страны Сейфа бин Заида Аль Нахайяна. Глава российского государства тепло поприветствовал иностранного гостя.